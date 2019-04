Inondations Ste-Marie: situation actuelle

Sainte-Marie a connu des crues historiques dans la nuit du 20-21 avril. L’eau a même atteint le boulevard Vachon une première dans l’histoire de la ville. Aujourd’hui, la ville est toujours en état d’urgence.

Selon le Système de surveillance de la Rivière Chaudière (SSRC), la cote est à inondation mineure et le niveau de l’eau est à la baisse.

Soutien de l’armée canadienne

L’armée canadienne est sur le terrain depuis hier pour soutenir les intervenants de la Sûreté du Québec et ceux des Mesures d’urgence.

Fermeture de routes

Le pont de Sainte-Marie (route 216) est fermé et ne pourra être ouvert que lorsque le ministère des Transports aura procédé à son inspection.

Les routes fermées sont le rang Saint-Étienne Sud et Nord, la route Chassé et certains accès au centre-ville. Ainsi, la population se voit dans l’obligation de passer par les ponts de Saint-Lambert-de-Lauzon, Vallée-Jonction et Beauceville afin de traverser la rivière Chaudière.

Fermeture écoles et transport scolaire

Les écoles Monseigneur-Feuiltault et Maribel sont fermées pour la journée, ainsi que les services de garde.

Les cours à l’école l’Éveil, à la polyvalente Benoît-Vachon et aux locaux du centre de formation des Bâtisseurs à Sainte-Marie sont suspendus en journée et en soirée. Le personnel doit entrer au travail et le service de garde est ouvert.

Le centre administratif de Sainte-Marie de la CSBE est fermé.

Pour les transferts à Sainte-Marie, il n’y a aucune liaison vers les autres polyvalentes. Pour la journée, le transport vers d’autres polyvalentes de la CSBE pour les élèves du secteur Benoît-Vachon qui fréquentent des établissements à l’extérieur de leur secteur est annulé.

Rues autorisées à être réintégrées

Note importante : les sinistrés doivent se rendre d’abord au Centre de service au Centre Caztel avant de retourner dans leur résidence.

Liste des rues

Procédure de réintégration

Rencontre publique pour les sinistrés

Lundi 29 avril 2019 à 19h au Centre Caztel, aura lieu la rencontre publique d’information pour les citoyens sinistrés avec les intervenants du ministère de la Sécurité publique.