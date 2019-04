L'école l'Accueil de Scott et le centre administratif de Ste-Marie inondés

Saint-Marie et Scott ont connu des crues dévastatrices ce qui a obligé la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) à fermer ou suspendre les cours les cinq écoles. Le centre administratif de la CSBE à Sainte-Marie est également fermé.

Polyvalente Benoît-Vachon et école primaire l’Éveil

Bien que les cours soient suspendus dans les deux établissements, les inondations ne les ont pas touchés. Ils seront à nouveau ouverts demain 24 avril.

Centre de formation des Bâtisseurs

Les cours sont suspendus pour la journée au Centre de formation des Bâtisseurs, mais ils reprendront demain. Les formations de Charpenterie-menuiserie et d’Électricité seront suspendues jusqu’à nouvel ordre, car elles sont offertes à l’édifice Baronet qui n’est toujours pas accessible. Les employés doivent se présenter au centre de formation des Bâtisseurs.

École Mgr-Feuiltault

L’école s’est retrouvée avec 1,5 pouce d’eau dans son sous-sol. Les travaux de nettoyage et d’assèchement sont débutés et avancent rapidement. Lorsqu’ils seront terminés, des tests pour mesurer la qualité de l’air suivront. La Sûreté du Québec utilise le gymnase pour l’enregistrement des sinistrés. Pour la semaine, les élèves n’ont pas de cours et le service de garde est fermé. Dès jeudi, le personnel doit cependant rentrer au travail.

École Maribel

Le sous-sol a été inondé de 2 pieds d’eau. Les équipes de nettoyage sont sur place. Les cours sont suspendus pour la semaine et le service de garde est fermé. Le personnel doit cependant rentrer au travail dès jeudi.

École l’Accueil de Scott

Cette école est celle qui a subi le plus de dommage. Le sous-sol avait 8 pieds d’eau ce qui a endommagé quatre classes et le service de garde. Les réparations prendront plusieurs semaines et la CSBE est à la recherche de locaux pour relocaliser une partie des activités, possiblement jusqu’à la fin de l’année. L’école et son service de garde sont fermés pour toute la semaine, autant pour les élèves que le personnel. Plus de précisions viendront au courant de la semaine.

Elle se situe en zone inondable et sa clientèle est en croissance. Avant les inondations, la commission scolaire avait déposé une demande auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour reconstruire l’école l’Accueil ailleurs.

Centre administratif de Sainte-Marie

Le centre administratif de Sainte-Marie est fermé, car il a été inondé d’un pied d’eau, ce qui a causé́ des dommages considérables. Les activités ne pourront pas reprendre avant la fin de l’année et la commission scolaire est à la recherche d’une solution pour ses 40 employés. Certains de ces employés travaillent par télé travail.