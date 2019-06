Alcool au volant : une conductrice de 55 ans arrêtée avec plus du double de la limite permise

Une conductrice de 55 ans de Beauceville a été interceptée sur la route 173 à Saint-Joseph-de-Beauce le 15 juin dernier, à 21h30. Arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la dame a échoué l’alcootest avec plus de 2 fois et demie la limite permise par la loi. Elle a été libérée et devrait comparaître le 13 septembre prochain au Palais de justice de Saint-Joseph.

Cette même soirée, les policiers ont arrêté un homme de 26 ans sur la 1re avenue à l’intersection de la 118e rue à Saint-Georges. L’homme a échoué l’alcootest avec un résultat supérieur à la limite permise par la loi.

Le 16 juin vers 2h30, un homme de 18 ans de Saint-Odilon a été intercepté sur l’avenue Jacques à Tring-Jonction. Il conduisait avec les facultés affaiblies par l’alcool. Il devra faire face à la justice, le 20 septembre prochain au palais de justice de Saint-Joseph.