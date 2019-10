Trois automobilistes arrêtés en lien avec la conduite avec les capacités affaiblies

Au cours de la dernière semaine, les policiers ont procédé à l’arrestation de trois automobilistes en lien avec la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Le 24 octobre vers 23 heures, les patrouilleurs ont intercepté un homme de 41 ans de Saint-Joseph sur l’avenue du palais à Saint-Joseph même. Arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, l’homme a soufflé plus de deux fois la limite permise par la loi.

À Saint-Zacharie, les policiers ont intercepté et procédé à l'arrestation d'un individu sur la 15e Rue. Cette arrestation a eu lieu le 25 octobre vers 3 h 15. L'individu a été arrêté pour refus de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé et pour entrave au travail des policiers. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. L’homme de 41 ans de Saint-Zacharie a été libéré par voie de sommation à comparaître au palais de justice de Saint-Joseph.

La même journée, les patrouilleurs ont également intercepté et procédé à l'arrestation d'un conducteur âgé de 21 ans pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et possession de méthamphétamines. Le tout est survenu sur la 1re Avenue à Saint-Georges. L’homme a fourni un échantillon d’haleine supérieur à la limite permise par la loi. Il sera accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de possession de méthamphétamines.

Sécurité routière : 27 constats d'infraction émis

Les policiers du centre de services de Saint-Georges ont effectué plusieurs opérations en sécurité routière dont 8 opérations visant principalement les excès de vitesse, l’absence du port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du cellulaire au volant. 27 constats d’infraction ont par ailleurs été émis lors de celles-ci.

Sur la route 112 à East-Broughton, les policiers de la MRC des Appalaches ont intercepté un automobiliste pour un grand excès de vitesse, le 25 octobre dernier. Le conducteur, âgé de 22 ans de la région de la Beauce, a été intercepté à bord de son Chevrolet Cobalt 2009, alors qu’il circulait à plus de 90 km/h dans une zone de 50 km/h. Il a reçu un constat de 666 $ assorti de 10 points d’inaptitude. Son permis a été suspendu pour une période de sept jours.

Introduction par effraction à Saint-Zacharie

Entre le 12 octobre et le 20 octobre derniers, un ou des individus se sont introduits par effraction dans un chalet situé sur le 1er rang à Saint-Zacharie. Cependant, rien ne semble avoir été volé. L’enquête suit son cours.