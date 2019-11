Pluie verglaçante : un matin plus difficile pour les Beaucerons

Les conditions météo n’ont pas facilité la vie aux Beaucerons qui se sont levés ce matin dans un décor de glace et de pluie.

Plus de précipitations à venir

Environnement Canada prévoit des précipitations de pluie verglaçante de 2 à 5 millimètres. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront de plus en plus glacées, glissantes et dangereuses.

Écoles ouvertes, mais transport plus difficile

Vers 6 h ce matin, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) avait prévenu que le verglas rendrait difficile le transport scolaire. La circulation dans certains rangs serait plus difficile et cela pourrait occasionner des retards, voire l’impossibilité d’aller chercher les élèves par autobus. Le responsable des communications de la CSBE, Jacques Légaré, a indiqué qu’en règle générale, tout s’était bien déroulé. Il n’y a qu’à Saint-Georges, Saint-René et Saint-Simon-les-Mines qu’une dizaine d’élèves n’ont pu être transportés jusqu’à leur école. Pour Saint-Georges, la raison était celle de la fermeture de la route 173 après un accident mortel.

Ville Saint-Georges est au travail

Le responsable des communications de la Ville de Saint-Georges, Richard Poulin, mentionnait que l’équipe de six camions était à l’œuvre depuis minuit, alors que la pluie verglaçante a débuté vers 1 h cette nuit. Il rappelle que le déglaçage est concentré dans un premier temps sur les artères prioritaires : la rue de l’hôpital, les rues près des écoles et les rues principales. Par contre, M. Poulin ajoute que la difficulté ce matin est que les précipitations gèlent sur les routes une heure après leur passage, ce qui les oblige à repasser à plusieurs reprises. Cela explique que certaines rues moins importantes ne sont pas déglacées.

Notons que la voie de contournement, le boulevard Dionne et Lacroix sont sous la responsabilité du ministère des Transports.

Prudence au volant

Rappelons qu’il est essentiel d’adapter sa conduite aux conditions météo et faire preuve de prudence.