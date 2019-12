Un accident de motoneige et deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

La Sûreté du Québec a été occupée le 1er décembre par un accident de motoneige et deux arrestations en lien avec la conduite avec les capacités affaiblies.

Collision

Sur le sentier #75 à Saint-Théophile, une motoneige a heurté une butte puis un panneau d’arrêt obligatoire. Le véhicule a fait des tonneaux. La victime est une dame de 56 ans et a été conduite au centre hospitalier de Saint-Georges. On ne craint pas pour sa vie.

Arrestations

Un homme de 26 ans de Disraeli a fait une sortie de route sur le chemin du Barrage dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine. Les patrouilleurs de la SQ sont venus sur les lieux, mais le conducteur a refusé de se soumettre aux tests d’alcoolémie. Cela a entraîné la suspension de son permis et à la saisie de son véhicule pour une période de trente jours. Des accusations de refus de fournir un échantillon d’haleine et de capacités affaiblies seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

À Saint-Frédéric, un homme de 25 ans de Tring-Jonction a été intercepté sur la Route 112 pour conduite avec les capacités affaiblies. Il a échoué l’alcootest avec un résultat supérieur à la limite permise.