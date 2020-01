Un résident de Lévis arrêté pour des infractions d’ordre sexuel

Le Service de police de la Ville de Lévis a procédé à l’arrestation de Patrick Roy, un résident de Lévis âgé de 29 ans, pour des infractions d’ordre sexuel sur une victime d’âge mineur.

L’événement principal qui a mené à l’arrestation de Roy s’est produit au matin du 2 janvier dernier.



La veille, le suspect avait été invité chez des amis, et durant la nuit, Roy s’est introduit dans la chambre de la petite victime pour ensuite l’agresser sexuellement. C’est l’enfant qui aurait alerté la mère et un autre homme qui n’est pas le père de la victime. Roy aurait été expulsé par la suite.



Le 7 janvier, les enquêteurs se sont rendus à la résidence du suspect et ont procédé à son arrestation.

Le suspect a comparu le 9 janvier au palais de justice de Québec pour répondre à deux chefs d’accusation, soit agression sexuelle et contacts sexuels.

Dans le cadre d’une enquête parallèle toujours en cours, il est possible que d’autres chefs d’accusation soient portés contre le suspect au dossier.