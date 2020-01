Message préventif d'alerte aux riverains de la Chaudière

Un important embâcle s'est formé en amont des Rapides-du-Diable de la rivière Chaudière à la hauteur de Beauceville provoquant une montée des eaux dans le secteur de Notre-Dame-des-Pins.

Les pluies diluviennes des derniers jours ont gonflé le cours d'eau et morcelé le couvert de glace si bien que les glaces se sont libérées de Saint-Georges jusqu'à Notre-Dame-des-Pins.

À Beauceville, les services de sécurité ont déployé vers 10 h 30 ce matin une équipe de surveillance sur le terrain pour vérifier le comportement de la rivière et le mouvement des glaces alors que le couvert était encore intact à midi trente.

Pour le moment, à 13 h 28, le site Web du système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) indiquait que l'eau était à la hausse avec un niveau de 148.906 m au pont de Beauceville.

À 12 h 46, le SSRC a envoyé le message suivant : « Par mesure préventive, nous invitons les gens demeurant près de la rivière Chaudière à se préparer à toute éventualité, dû aux mouvements de glace présentement en cours et à la hausse du niveau de la rivière. Il vous est suggéré de prendre vos effets personnels qui sont dans votre sous-sol et de les déménager au premier étage de votre résidence par mesure préventive. Nous vous tiendrons informez des détails tout au long de la journée. Pour plus de détails sur l’évolution de la rivière, veuillez consulter le SSRC ».

D'autres détails à venir.