Trois arrestations en Beauce pour conduite avec les facultés affaiblies

Trois arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies ont eu lieu dans plusieurs secteurs de la Beauce, au cours des dernières semaines.

Une sortie de route est d’abord survenue le 28 décembre vers 23 h, sur la route 204 à Saint-Camille. Le conducteur du véhicule, un homme de 34 ans de Sainte-Justine, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été conduit par ambulance à l’hôpital pour y soigner des blessures mineures. Un échantillon sanguin a été demandé afin d’établir son taux d’alcool dans le sang. Il a par la suite été libéré par voie de sommation.

Le 11 janvier, une femme de 24 ans a également été interceptée à Saint-Gédéon et arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a fourni un résultat de plus de la limite permise par la loi et a été libérée par citation à comparaître.

Un autre véhicule a fait une sortie de route sur la route 204 à Saint-Prosper. L’incident a eu lieu cette fois le 12 janvier vers 3 heures. Le conducteur, un homme de 21 ans de Lac-Etchemin, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’individu a échoué l’alcootest en soufflant plus de la limite permise par la loi. Il a par la suite été libéré sur citation à comparaître au palais de justice de Saint-Joseph. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Lors de l’événement, le permis de conduire du conducteur était sanctionné et l’homme était soumis à la mesure zéro alcool.

Interception sur la 116e rue

Le 12 janvier, à la suite d’une interception d’un conducteur de 17 ans pour une infraction au Code de la sécurité routière sur la 116e Rue à Saint-Georges, les policiers ont saisi une petite quantité de cocaïne, des champignons magiques et des instruments servant à la pesée et à la mesure de stupéfiants. Un avis a été soumis à la DPJ et une enquête est en cours dans ce dossier.



Introductions par effraction et vol à Saint-Georges



D'autres méfaits ont également été commis dernièrement, à Saint-Georges. Une plainte concernant une introduction par effraction et vol a été prise, le 6 janvier, à la salle paroissiale. Un microphone, un amplificateur et un pied de micro ont été volés. Ce même jour, une introduction par effraction et un vol a également eu lieu dans un restaurant situé sur le boulevard Lacroix.

Le 12 janvier, un vol de moins de 5000 $ s’est aussi produit dans l’entrée d’un logement de la 29e Rue. Des outils ont été subtilisés. Ce même jour, un vol de moins de 5000 $ est survenu dans un commerce à grande surface. Des vêtements et de la nourriture y ont été dérobés.

Les enquêtes se poursuivent dans ces dossiers.