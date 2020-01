Dégagez les sorties de votre résidence !

Selon le ministère de la Sécurité publique, au Québec, les pompiers interviennent sur 16 500 incendies chaque année dont plus de 5 600 touchent des bâtiments résidentiels. Ce chiffre représente plus de 15 incendies de résidence par jour. L’un des facteurs qui rends difficile le travail des pompiers l’hiver est le non-accès aux différentes ouvertures de la maison que ce soit les fenêtres ou les portes.

De plus, des sorties non déneigées ou glacées compliquent l’évacuation rapide en cas d’incendie. Après chaque chute de neige, vous devez impérativement déneiger vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. N’oubliez pas qu’une fenêtre peut être coincée par la glace. Ainsi, vérifiez quotidiennement qu’elle s’ouvre. Faites un chemin jusqu’à un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée.

Il est important de dégager les entrées de gaz naturel pour que les services incendie puissent les fermer facilement en cas de problème. Une sortie extérieure d’air de sécheuse deviendra dangereuse si elle est bloquée par la neige.

Des sorties d’air des foyers à évacuation directe obstruées par la neige pourraient entraîner un retour de monoxyde de carbone dans la maison et intoxiquer sévèrement les résidents.

Votre bonbonne de propane pour le barbecue doit rester à l’extérieur pendant l’hiver autant de la maison que du cabanon. Ne la laissez pas sur un balcon.

Le dernier conseil de sécurité demeure de s’assurer que la maison est équipée d’un avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnel.