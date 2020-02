Homme mort par balle : une enquête sera faite

Hier soir, la Sûreté du Québec est intervenue à Saint-Georges dans le secteur ouest pour trouver un homme en état de crise. Malheureusement, le civil de 47 ans est décédé à la suite d’un tir d’un policier. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) procède à une enquête.

Pour le moment, tout ce qui a été confirmé par le BEI est qu’une femme qui craignait pour sa sécurité aurait contacté le 911, vers 18 h 35, pour rapporter le fait que son ex-conjoint serait en crise, qu’il serait cagoulé et armé d’un bâton. L’homme aurait été retracé par les policiers de la Sûreté du Québec dans les rues de Saint-Georges, agressif et confus. Les policiers auraient utilisé divers moyens pour le cerner et tenter de l’immobiliser (arme à impulsion électrique, poivre de Cayenne), sans succès. Lors de l’intervention, l’homme aurait été atteint par un tir policier. L’homme a été transporté dans un centre hospitalier, où il est décédé.

L’enquête du BEI tentera de déterminer si ces informations sont véridiques. Neuf enquêteurs feront la lumière sur cet événement.

Identité du civil

Certains médias ont avancé l'identité de la victime. Par contre, la Sûreté du Québec et le BEI n’ont toujours pas confirmé son identité par respect pour la famille et de l'enquête en cours.

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site web au www.bei.gouv.qc.ca.

