Alcool au volant, introductions par effraction et vol

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec à Saint-Georges ont procédé le 12 février à l’arrestation d’un homme âgé 42 ans, originaire de la même ville.

C’est sur la 89e rue qu’il a été intercepté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur a échoué l’éthylomètre. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

Les 12 et 13 février, trois introductions par effraction et un vol sont survenus dans les secteurs de Saint-Benjamin, Saint-Georges et Saint-Prosper. C’est principalement de l’équipement électronique qui a été volé. Ces trois dossiers sont actuellement sous enquête.