Perquisitions et arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants à Saint-Romuald

Le Service de police de la Ville de Lévis a procédé récemment à des perquisitions, de même qu'à trois arrestations en lien avec du trafic de stupéfiants dans le secteur de Saint-Romuald. L'intervention a lieu le mercredi 19 février.

À l’automne 2019, les enquêteurs de l’unité des crimes initiés (section drogue & Accès Cannabis) ont initié une enquête criminelle à l’égard d’un individu pour du trafic de cocaïne et vente de cannabis illicite. Selon les renseignements qui ont été obtenus, celui-ci était actif au niveau de la livraison de stupéfiants ainsi que de la vente. Il opérait également un point de vente à son domicile, qui se trouve dans le même secteur. Différents éléments ont été saisis par les policiers :

• 1500.4 g de cannabis illicite

• 4.1 g de haschisch

• 413.2 g de poudre blanche (suspectée être de la cocaïne);

• 2 g de shatter

• 39 bonbons de THC

• 1700 ml de codéine

• 14 155 $ en argent canadien

• 4 véhicules : biens infractionnels (d'une valeur de plus ou moins 60 000 $)

• 6 cellulaires

Trois suspects ont été appréhendés lors de l'opération, soit deux hommes de 29 et de 49 ans, ainsi qu’une femme de 28 ans. Ceux-ci ont été libérés après leur arrestation. Le dossier est toujours en enquête et les individus concernés pourraient faire face à des accusations de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, trafic de cocaïne, possession de cannabis illicite aux fins de vente et vente de cannabis illicite.

Rappelons que depuis l’automne 2018, le Service de police de la Ville de Lévis s’est joint à la structure d’action concertée Accès Cannabis, visant à intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.