Le centre-ville de Saint-Georges inondé

La pluie des 24 dernières heures a fait gonfler la rivière Chaudière et un embâcle s'est formé à la hauteur du Carrefour Saint-Georges jusqu'aux Passerelles causant tôt ce matin une inondation au centre-ville de Saint-Georges.

Saint-Georges

Vers 5 h ce matin, l’embâcle qui était formé a fait grimper le niveau de l’eau causant des inondations majeures. L’eau est allée jusqu’à la hauteur du concessionnaire Saint-Georges Ford et la boutique Picolo. Le niveau actuel de la rivière est 164.978 et serait à la baisse selon le Sytème de surveillance de la rivière Chaudière.

Notre-Dame-des-Pins

Pour le moment, la rivière est sous surveillance, car les eaux montent tranquillement.

Beauceville

La ville avait subi des inondations historiques le printemps dernier. Ne voulant pas répéter à nouveau ce scénario, Beauceville a déjà prévenu sa population. À 7 h 20, un avis de vigilance et de préparation immédiate a été lancé. Le niveau de la rivière monte rapidement et on prévoit des mouvements de glaces à venir rapides. Les gens doivent se préparer rapidement et déplacer leurs véhicules.​

EnBeauce.com est sur le terrain et suivra de près l'état de la rivière Chaudière durant la journée.