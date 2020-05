Un tracteur incendié et un accident de la route à Sainte-Marie

Hier, le Service de sécurité incendie de Sainte-Marie a eu un avant-midi chargé avec deux appels , l’un concernant l’incendie d’un tracteur agricole et l’un pour un accident de la route.

C’est vers 11 h 30 que le premier appel est entré. Un tracteur agricole à l’intersection de la route Landry et Rang Saint-Gabriel Nord près de la municipalité de Scott était en flamme. On ne connaît toujours pas la cause de l’incendie, mais l’engin est une perte totale. Le feu s’était étendu dans la végétation, mais grâce à la pluie des derniers jours, il a été possible pour les pompiers de limiter la zone.

Accident

Une conductrice d’une soixantaine d’années s’est retrouvée dans une fâcheuse situation en subissant un capotage à la hauteur du 1750 rang Saint-Gabriel Nord. Une équipe de désincarcération a été demandée sur les lieux. La voiture a percuté un poteau d’Hydro-Québec. Une seule personne a été blessée légèrement, mais a été conduite à l’hôpital.

