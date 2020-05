Vandalisme au Moulin des Fermes à Saint-Joseph-des-Érables

Le site du Moulin des Fermes qui se trouve à Saint-Joseph-des-Érables a été victime d’acte de vandalisme. Notons que ce lieu historique est sous la responsabilité d’un comité de la municipalité qui fait l’administration bénévolement. L’endroit est actuellement fermé et il est interdit de s’y rendre.

Cela n’a pas empêché une ou des personnes d’enfreindre le règlement et de faire des feux près de la rivière en utilisant les tables à pique-nique. Dans le parc, plusieurs bouteilles de bière en vitre ont été retrouvées un peu partout. Une table s’est même retrouvée sur le bord de la chute.

Plusieurs travaux avaient été entamés par la municipalité, comme la construction des blocs sanitaires et des pavillons. Malheureusement, à cause de l’hiver rude des bâtiments se sont effondrés et plusieurs arbres sont à moitié cassés rendant le site nullement sécuritaire. D’autres travaux étaient prévus pour rendre ce parc agréable aux visiteurs et à sa population.

Toutes personnes possédant des informations concernant cet acte de vandalisme peut téléphoner à la Sûreté du Québec au : 418-397-5247.

Plus de détails à venir.