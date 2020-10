Septembre a été un mois dans la moyenne pour la SOPFEU

En cette fin de saison estivale, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a connu un mois de septembre dans la normale.

Au cours du dernier mois, 22 incendies ont brûlé 4,5 hectares (ha) de forêt en Zone de protection intensive, en majorité dans le sud et l’est du Québec.

Notons que 100% des feux survenus durant la période sont de cause humaine.

Ce nombre d’incendies se situe parfaitement dans la moyenne des dix dernières années pour un mois de septembre, qui s’élève à 20,6 incendies, pour une moyenne de 5,84 hectares affectés.

Par ailleurs, la saison de la chasse étant bien entamée, des feux causés par des systèmes de chauffage d’appoint de camp de chasse et des appareils de cuisson défectueux ou mal entretenus sont à l’origine de quelques hectares brûlés en septembre.

Déploiement de pompiers forestiers en Californie

Le mois de septembre a surtout été marqué par une première pour la SOPFEU, soit le déploiement de pompiers forestiers en Californie.

L’approche de la fin de la saison des feux de forêt au Québec a permis à la SOPFEU, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), de soutenir les États-Unis, qui font face à une saison de feux de forêt particulièrement difficile.

Dans un premier temps, 60 pompiers forestiers sont partis le 2 septembre, pour un cycle de travail de 14 jours consécutifs. Un deuxième contingent de 20 pompiers forestiers a pris la relève le 17 septembre, et poursuit sa mission.

La prudence demeure importante

Depuis le début de la saison 2020, la SOPFEU est intervenue sur 647 incendies en Zone de protection intensive, qui ont brûlé 61 521,4 ha. Comparativement, la moyenne des dix dernières années à pareille date s’élève à 431 feux pour une superficie de 35 445 ha.

Bien que l’été soit derrière nous, la SOPFEU souligne que la saison des feux de forêt n’est pas terminée.

Avec la période de la chasse qui s’amorce et celle de la fermeture des chalets, on peut s’attendre à l’éclosion de nouveaux incendies de cause humaine. Les feux de camp mal éteints, les appareils de cuisson, les systèmes de chauffage, les mégots de cigarette et les véhicules tout terrain peuvent tous être à l’origine d’un incendie de forêt.

L’organisme invite la population à consulter le danger d’incendie sur son site web ou par son application mobile avant de s’adonner à des activités récréatives en forêt.