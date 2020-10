Quatrième cambriolage à la Saint-Vincent-de-Paul Ouest

La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Georges Ouest a encore été victime, pour la quatrième fois, de cambriolage entre dimanche soir et ce matin au 200, 18e Rue.

« Quelqu'un ou plusieurs personnes ont défoncés les deux portes pour entrer et ils ont volés dans la petite caisse, ils ont dévaliser les congélateurs et le frigidaire. Ils ont volé beaucoup de nourritures dont des choses que nous avions déjà reçus pour les paniers de Noël » A raconté Brigitte Bélanger, présidente de l'association.

Elle suppose que les voleurs étaient avec un véhicule, car ce n'est pas possible de partir avec tout cela à pied selon ses mots.

« Normalement on aurait dû ouvrir demain, mais là c'est impossible. La prochaine ouverture ce sera le 11 novembre. » A précisé la présidente.

L'organisme communautaire cherchait déjà à déménager du sous-sol de la salle paroissiale, car elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette volonté se fait encore plus ressentir après ces quatre actes de vandalisme survenus en un an et demi.

Cependant, n'étant financé que par la Guignolée, soit 16 000 $ par année, ce n'est pas facile de trouver un local.