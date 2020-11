Loto-Québec fait deux gagnants dans la région

Loto-Québec a fait des heureux en Beauce au cours des derniers jours avec deux gagnants dans autant de jeux.

D'abord Kareen Boulet, une résidente de Saint-Martin, qui a participé à La Poule aux œufs d’or depuis chez elle le 19 novembre, et a remporté la coquette somme de 46 500 $.

Avec ce lot, la gagnante souhaite aller visiter son fils, qui vit en France, dès qu’elle le pourra.

Pour sa 28e saison, le jeu télévisé La Poule aux œufs d’or s’est adapté à la situation actuelle. Ainsi, les participants jouent à partir de leur domicile à l’aide d’une tablette électronique.

Depuis 1993, La Poule aux œufs d’or a reçu au-delà de 7 500 participants et a remis plus de 241,9 millions de dollars. Parmi ces chanceux, plus de 490 proviennent de Chaudière-Appalaches et ont gagné un total de plus de 15,5 millions de dollars à la télévision.

Par ailleurs , Réal Turcotte a remporté un gros lot de 25 000 à Jeu de mots!. « Je n’y croyais tout simplement pas », a déclaré le gagnant. Ce gain lui servira de coussin financier.

Il s'était procuré son « gratteux » chez Alimentation Paquet et fils à Saint-Jean-de-la-Lande et a réclamé son prix le 17 novembre.