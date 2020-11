Une lune particulière ce matin

Ceux parmi vous qui sont des lève-tôt ont peut-être eu la chance de voir une lune bien particulière ce matin vers 4h30.

En effet, alors que la lune de novembre était pleine ce matin, un autre phénomène se produisait simultanément: une éclipse pénombrale.

Ce type d’éclipse lunaire se produit quand la Lune traverse la pénombre de la Terre.

Selon Météomédia, la lune était également plus petite qu’à l’habitude puisque celle-ci était à son apogée le 27 novembre et donc à sa distance la plus éloignée de la terre (405 605 kilomètres).

Les nuages, nombreux en novembre, ont peut-être nui à votre observation du phénomène ou peut-être donné une atmosphère d’autant plus particulière à cette lune de novembre!

Avez-vous pris une photo de cette lune hors du commun?