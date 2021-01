Vague de vols de catalyseurs de voiture

Au cours du dernier mois, les policiers ont dénombré près d’une dizaine de vols de catalyseurs, rapporte la Sûreté du Québec de la MRC de la Nouvelle-Beauce.

Les vols ont été commis dans les secteurs de Scott, Saint-Elzéar et Saint-Lambert dans des stationnements de garage pendant la soirée ou la nuit.

Un catalyseur est un dispositif essentiel pour contrôler les émissions d’échappement toxiques d’une voiture. Cette pièce mécanique, située en dessous d'un véhicule automobile et emboîtée avec le silencieux, renferme du palladium et d'autres métaux précieux qui peuvent être revendus plusieurs centaines de dollars. L'augmentation de la valeur du palladium explique entre autres cette augmentation du vol de pots catalytiques.

Les policiers invitent les citoyens à la vigilance et leur recommandent de suivre ces quelques règles de prévention :

• De préférence, garez votre véhicule dans un garage ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé.

• Si vous apercevez un rôdeur ou une personne ayant un comportement suspicieux dans votre secteur, (personne qui semble errer, qui se couche sous un véhicule, qui transporte des outils) notez une brève description de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, l'habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque, et composer le 911.

Si vous avez été victime d’un vol ou de méfait, communiquez avec votre poste de police local pour porter plainte.