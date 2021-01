Vol d'outils dans un camion à Saint-Isidore

Des outils ont été volés dans la boîte d'un camion à Saint-Isidore dans la nuit du 20 janvier.

Le véhicule était stationné dans un abri d’auto fermé. Le dossier est sous enquête.

Interventions de sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé 43 opérations en sécurité routière dans les zones scolaires et 22 opérations « Transpec », pour le respect des transports scolaires.

Ces opérations ont permis de vérifier 96 véhicules et 11 autobus.

Au total, 10 constats ont été émis pour excès de vitesse, trois constats pour des infractions autres, ainsi que quatre avertissements.

De plus, les policiers ont réalisé une opération « IMPACT », ciblant principalement la vitesse. Lors de cette intervention, ils ont émis deux constats d’infraction pour la vitesse, ainsi qu’un constat pour une infraction d’autre nature.

Récréotouristique

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé 10 patrouilles en quad et en motoneige dans les MRC de Bellechasse, Nouvelle-Beauce, Montmagny et l’Islet.

Ces patrouilles ont permis de vérifier plus de 225 véhicules hors route, dont près de 150 motoneiges. Au total, 26 constats pour diverses infractions ont été émis, en plus de sept avertissements.

Les policiers ont également réalisé 10 patrouilles aux abords des sentiers de quads et de motoneiges des MRC de Bellechasse, Nouvelle-Beauce et Montmagny. Ils ont pu vérifier un total de sept véhicules hors route et 70 motoneiges.

Au total, un constat pour la vitesse a été émis, sept constats pour des infractions autres, ainsi qu’un avertissement.

Prévention

Au niveau de la prévention, un atelier sur la cyberintimidation a été donné aux étudiants des écoles l’Accueil de Scott, Monseigneur Feuilletault de Sainte-Marie, ainsi que la Découverte de Sainte-Hénédine.

De plus, l’atelier « Mission technologique » sur la prévention en lien avec la navigation sécuritaire sur internet a été offert aux élèves des écoles de Saint-Bernard et Monseigneur Feuilletault de Sainte-Marie.

Enfin, des mesures en atténuation des impacts ont été entreprises suite à un évènement impliquant un homme barricadé dans le secteur de Saint-Isidore qui a eu lieu le 15 janvier dernier.

Ces mesures ont permis de rencontrer le voisinage, de les sécuriser et de prévoir leurs déplacements de façon sécuritaire lors d’interventions policières.