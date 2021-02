80 interventions de sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec ont réalisé 62 opérations en sécurité routière dans les zones scolaires et 18 opérations « Transpec », pour le respect des transports scolaires.

Ces opérations ont permis de vérifier 152 véhicules et 13 autobus.

Au total, huit constats ont été émis pour excès de vitesse, deux constats pour des arrêts obligatoires, un constat pour une infraction autre, ainsi que cinq avertissements.

De plus, les policiers ont réalisé trois opérations « IMPACT », ciblant la vitesse, l’utilisation du téléphone au volant, ainsi que le port de la ceinture de sécurité.

Lors de cette opération, il y a eu émission de huit constats d’infraction pour la vitesse, deux constats pour l’utilisation du téléphone, ainsi qu’un constat pour le non-port de la ceinture de sécurité.

Récréotouristique

Les policiers ont également réalisé 14 patrouilles aux abords des sentiers de quads et de motoneiges des MRC de Bellechasse, Nouvelle-Beauce et l’Islet. Ils ont ainsi vérifié un total de huit véhicules hors route et 55 motoneiges. Au total, six constats ont été émis.

Police de proximité

En ce qui concerne la prévention, les élèves de l'école primaire Feuilletault de Sainte-Marie, la classe d’adaptation et les élèves de secondaire 1 de la polyvalente Benoît-Vachon ont reçu un atelier sur la cybercriminalité « Mission Sécuri-T ».

Les élèves de l’école Feuilletault de Sainte-Marie ont également été sensibilisés à la violence dans les relations amoureuses, à l’approche de la St-Valentin.