Danielle Jacob nommée directrice du poste de la SQ en Beauce-Sartigan

La lieutenante Danielle Jacob vient d'être nommée directrice du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Beauce-Sartigan. Elle succède au lieutenant Gilles Nolet, qui a pris sa retraite en décembre dernier.

La nouvelle serait passée sous le radar n'eut été d'un communiqué publié par la MRC Beauce-Sartigan pour souligner sa nomination car le service de police n'a diffusé aucune communication à cet effet.

« Policière aguerrie, originaire de la région et première femme à occuper ce poste dans notre MRC, nul doute pour nous que celle-ci possède les atouts nécessaires pour remplir cette fonction de gestionnaire. Son expérience et sa connaissance du milieu lui permettront de maintenir le lien de confiance établi entre les municipalités, les citoyens et le service de la Sûreté du Québec » a souligné Normand Roy, préfet et président du comité de sécurité publique de la MRC de Beauce-Sartigan par voie de communiqué de presse.

Nouveau poste: pas d'inauguration officielle en vue

Par ailleurs, en raison de la pandémie de COVID-19, il n'y a toujours pas de date prévue pour une cérémonie d'ouverture officielle du tout nouveau poste de la MRC de Beauce-Sartigan à Saint-Georges, a laissé savoir le directeur du Centre de services, Daniel Desmarais, lors d'un entretien avec EnBeauce.com.

Ce poste, construit au coût de 15,8 M$, accueille depuis octobre les membres du Centre de Service de Beauce-Sartigan, en plus d'être le chef-lieu des postes MRC des Etchemins, de Robert-Cliche et des Appalaches.

L’édifice, d’un seul étage, regroupe la zone administrative (accueil, bureaux, salle polyvalente, etc.), les vestiaires, le secteur de la sécurité routière et de protection publique, les enquêtes, les locaux spéciaux ainsi que l’espace d’entreposage nécessaire aux divers équipements aux policières et aux policiers du secteur.