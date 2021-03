Près de 50 chiens et chats saisis dans un élevage de Chaudière-Appalaches

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Société Protectrice des Animaux Beauce-Etchemin, a procédé aujourd'hui à la saisie de 33 chiens et de 16 chats provenant d'un élevage situé dans la région de Chaudière-Appalaches.

Cette intervention a été rendue nécessaire à la suite d'une inspection du MAPAQ. À leur arrivée, les inspecteurs ont constaté que les animaux n'étaient pas gardés dans un lieu convenable et salubre et qu'ils ne recevaient pas les soins de santé requis par leurs états. Les animaux ont été évacués vers un nouveau lieu de garde, où ils seront examinés par une équipe de médecins vétérinaires et recevront les soins appropriés.

Le lieu n'a pas été identifié dans le communiqué du MAPAQ. Le ministère n'a pas non plus répondu aux appels d'EnBeauce.com à cet égard.

Plus de détails à venir.

Toute situation inacceptable concernant la santé ou le bien-être des animaux peut être dénoncée en communiquant avec le MAPAQ au 1 844 -ANIMAUX (1844-264-6289). Pour plus d'information sur la sécurité et le bien-être des animaux : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/bienetreanimal.

SPA Beauce-Etchemin

Notons que la SPA Beauce-Etchemin a annoncé mardi dernier que la succursale de Beauceville ne sera plus ouverte au public. L'organisme avait indiqué que l’absence de volonté et d’actions de la part de plusieurs intervenants les avait menés à cette décision.