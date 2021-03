Rivière Chaudière: inondations mineures à Saint-Lambert et Sainte-Marie

Le système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) rapporte une inondation mineure à la hauteur de Saint-Lambert de Lauzon.

Au poste de cueillette des données, on relevait à 8 h 20 aujourd'hui un débit du cours d'eau à 1258.00 m3/s.

L'eau a également inondé de façon très mineure quelques rues de Sainte-Marie-de-Beauce alors que le niveau d'eau était à 145.374 m (8 h 30).

Par ailleurs, le pont de la Route 276 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables est toujours fermé.

À Beauceville, on est toujours au seuil de surveillance avec un niveau d'eau qui est passé de 149.891mètres à 20 h hier à 150.267 à 8 h 30 ce matin.

On prévoit toujours des précipitations variables de neige et de pluie au cours de la journée d'aujourd'hui et de demain.