Quadiste arrêté en état d'ébriété sur la rue Commerciale de Saint-Odilon

Dans la nuit du 4 avril, vers 1 h 30, les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont intercepté un quadiste qui circulait sur la rue Commerciale à Saint-Odilon, une manoeuvre qui est illégale puisqu'il est interdit d'emprunter la voie publique en VTT.

Le conducteur, un homme de 29 ans résident de Lac-Etchemin, a poursuivi sa route malgré la présence des agents, mais s’est enlisé avec son véhicule quelques mètres plus loin.

L’individu a été arrêté pour fuite et conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni des échantillons d’haleine de plus de deux fois la limite permise par la Loi. Son permis a été suspendu sur le champ pour une période de 90 jours et son véhicule tout-terrain a été saisi pour une période de 30 jours.

L’homme a été libéré par citation à comparaître et devra se présenter au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce en juillet prochain. Celui-ci a également reçu un constat d’infraction pour le non-respect du couvre-feu, en lien avec la Loi sur la santé publique. Le quadiste recevra également d’autres constats d’infractions en vertu de la Loi sur les véhicules hors route.

Rassemblements illégaux

Par ailleurs, dans le cadre de l’application des mesures sanitaires en vigueur, les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont effectué plusieurs vérifications, dont deux le 1er et 4 avril à Saint-Joseph-de-Beauce en lien avec des rassemblements illégaux dans des résidences.

Il en a résulté que 17 personnes d’âge mineur ont été identifiées et des rapports d’infraction générale ont été rédigés pour chacune d’entre elles.