Retour de la neige en Beauce

La Beauce fait partie des trois régions du Québec qui, selon Météo média, vont revivre l’hiver au cours des deux prochains jours où sont attendus 15cm de neige.

En effet, un système dépressionnaire va traverser le Québec mercredi et jeudi, apportant de fortes précipitations de neige surtout en Beauce, en Estrie et au Bas-Saint-Laurent. Il y aura des vents jusqu’à 50 km/h et les températures oscilleront entre -2 et 3 degrés.

Rappelons que, dans ce contexte, les routes seront particulièrement dangereuses notamment pour ceux qui étaient déjà repassés sur les pneus d’été. Soyez prudents et patients.

Alors que le printemps semblait s’installer doucement dans la région, il faudra attendre la fin de semaine pour retrouver le soleil et des températures plus clémentes.