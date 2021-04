L'opération policière à Lac-Etchemin toujours en cours

Les recherches entreprises par des agents de la Sûreté du Québec, bien avant 8 h ce matin, afin de retrouver un homme dans la cinquantaine « désorganisé et désemparé » avaient toujours lieu au moment de publier cet article.

L'opération se déroule dans un grand boisé aux abords de la Route 277, près de l'intersection du chemin des Nénuphars à Lac-Etchemin.

Le service des communications de la Sûreté du Québec n'avait pas d'informations nouvelles à transmettre en fin de journée.

EnBeauce.com a toutefois appris que les policiers avaient utilisé l'escouade canine pour tenter de retrouver l'individu, ce que le corps policier n'a pas voulu confirmer. On n'a pas voulu non plus indiquer si le recours à un hélicoptère avait été effectué.