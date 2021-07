Perquisitions et arrestations en matière de stupéfiants à Saint-Martin

Les policiers de la MRC de Beauce Sartigan ont effectué trois perquisitions et deux arrestations en matière de stupéfiants dans la municipalité de Saint-Martin le 14 juillet.

En effet, à l’un des endroit visité, ils ont procédé à l’arrestation d’un homme âgé dans la cinquantaine et d’une femme septuagénaire en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. Ils ont ensuite été libérés et devront se présenter à la cour à une date ultérieure.

Sur les lieux les policiers ont saisi :

- Près de 20 grammes de cocaïne

- Près de 900 grammes de produit de coupe

- Sept armes à feu qui étaient entreposées de façon inadéquate

- Plus de 25 000$ en argent canadien

Le service d’identité judiciaire, le groupe tactique d’intervention et le maître-chien ont également pris part à cette intervention.