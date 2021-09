Un autre graffiti agressif découvert à Notre-Dame-des-Pins

Un autre graffiti proférant des menaces envers le premier ministre du Québec, François Legault, et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a été découvert ce matin sur la piste cyclable à Notre-Dame-des-Pins, au niveau de l'intersection entre la 30e Rue et le chemin Royal.

Les propos sont similaires à ceux qui ont été vus ce matin. On peut y lire : « Tu as détruis ma famille Lego + Dubé, je vais démolir les vôtres. Opération Bonnie et Clyde 2021-22 », suivi d'une croix gammée nazie.

C'est ainsi la troisième fois qu'un graffiti de ce genre est vue dans la région. Le premier avait été fait au barrage Sartigan à Saint-Georges en octobre dernier et le second a été remarqué ce matin sur la route 173 à Beauceville.