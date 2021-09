Un important incendie à l'entreprise Séchoirs de Beauce

Selon les informations récoltées par notre photojournaliste, Jessy Pouliot, un incendie s’est déclaré à Beauceville à l’entreprise Séchoir de Beauce Bois ouvré Beauceville du Groupe Matra .

Les Services incendie de Beauceville, Saint-Victor, Saint-Joseph et Saint-Odilon sont sur place pour combattre les flammes visibles. Il semblerait que de nombreuses ambulances sont sur place. Selon des témoignages, des bruits d’explosions auraient été entendus, mais cela reste à confirmer. Il y a plusieurs blessés. On a confirmé que les blessés seraient notamment des ouvriers d'une entreprise qui effectuaient des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment de SDB Bois ouvré.

La fumée et les flammes sont toujours visibles sur le toit. On annonce l’embrasement général du bâtiment.

Hydro-Québec a coupé l'électricité pour aider les pompiers dans leur travail. La panne touche plus de 1900 abonnés. Les zones touchées sont : Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Victor, Saint-Jules et Saint-Joseph.

Les entreprises Bois Ouvré Beauceville et Séchoirs de Beauce se spécialisent dans le séchage et la transformation du bois jointé et laminé en composantes de portes et fenêtres. Les installations ont une superficie de plancher de 33 000 pi2 alors que 70 employés y travaillent, avec une capacité annuelle de production de 17 millions PMP (pieds mesure de planche) Elles ont été acquises par le groupe Matra en 2012.

Plus de détails à venir.