Deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool

Le Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec rapporte, dans son bilan hebdomadaire publié aujourd'hui, deux arrestations pour conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies.

La première s'est produite le 18 septembre, vers 15 h, alors que des agents de la MRC Nouvelle-Beauce sont intervenus pour une collision avec une sortie de route près du rang St-Henri, à Saint-Bernard.

Le conducteur arrêté, un résident de Saint-Patrice-de-Beaurivage de 44 ans, a obtenu des résultats à l’éthylomètre démontrant un taux d’alcool dans le sang supérieur au double de la limite permise. Le permis de conduire de l'homme a été suspendu pour une durée de 90 jours et il a été libéré avec une citation à comparaître.

La même journée vers 16 h 30, suite à l'appel d’un citoyen, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 48 ans, de Saint-Lambert. Il circulait sur le boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie, avec les capacités affaiblies par l’alcool à plus du double de la limite permise.

Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période 30 jours. Il a été libéré avec une citation à comparaître.

Bilan sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont effectué diverses opérations en sécurité routière. Les policiers ont émis 166 constats d’infraction pour des vitesses excessives et 67 concernant diverses infractions au Code de la sécurité routière.

Les policiers ont effectué la surveillance de différentes zones scolaires, ainsi que 13 opérations ciblant le transport scolaire. Neuf autobus ont été vérifiés, alors que neuf constats d’infraction et trois avertissements ont été émis à des automobilistes dans ces zones scolaires. De plus, les policiers ont émis 27 constats d’infraction lors de huit opérations IMPACT. Celles-ci ciblent principalement les excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.