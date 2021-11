De nombreuses interventions pour les policiers de la SQ à Sainte-Marie

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont été très présents sur l'ensemble de leur territoire au cours de la semaine dernière.

Ils ont effectué plusieurs opérations en sécurité routière au cours desquelles ils ont émis 156 constats d’infraction pour des excès de vitesse et 129 constats pour diverses infractions au Code de la sécurité routière.

Les policiers ont également effectué de la surveillance dans différentes zones scolaires, ainsi que 18 opérations ciblant le transport scolaire. À ces occasions, 13 autobus ont été vérifiés et neuf constats d’infraction ont été donnés, dans ces zones, à des automobilistes.

De plus, les agents de la Sûreté du Québec ont rédigé 39 constats d’infraction lors de sept opérations Impact qui ciblent principalement les excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.

Finalement, l’équipe de policiers spécialisés en récréotouristique a effectué des patrouilles en quad dans les sentiers des MRC de Bellechasse, Montmagny et Nouvelle-Beauce. Ils ont alors pu vérifier 80 véhicules tout-terrain et véhicules hors route. Cela a engendré la rédaction de 33 constats pour diverses infractions au Code de la sécurité routière et 10 avertissements.

Capacités affaiblies

Les policiers du Centre des services de Sainte-Marie ont aussi procédé à six arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue, dont trois sont survenues sur le territoire de la Nouvelle-Beauce.

Parmi ces interventions, une a eu lieu dans la nuit du 13 novembre, vers 3 h 30, alors que les policiers avaient été appelés pour une collision sur la route 173 à Scott. Le véhicule a eu une perte de contrôle dans la courbe près de l’Église et a par la suite percuté un garage de toile et une voiture stationnée.

La conductrice, une femme de 20 ans de Scott, a alors été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies, car les résultats des échantillons d’haleine prélevés à l’éthylomètre ont révélé des taux d’alcool dans le sang de plus du double de la limite permise par la Loi. Son véhicule a été saisi 30 jours et son permis de conduire a été suspendu 90 jours.

Enquêtes criminelles

Le 12 novembre, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont été appelés concernant un véhicule qui aurait effectué des dérapages sur une terre agricole, sur la rue du Luthier à Saint-Isidore.

Le lendemain, le même événement a été signalé sauf que cette fois, le véhicule était resté enlisé. Après avoir effectué une vérification, les policiers ont constaté que le véhicule avait été rapporté volé à Drummondville.

Ainsi, le suspect, un homme âgé de 18 ans de Québec, a été rencontré par les enquêteurs, puis il a été libéré par promesse de comparaître.

Prévention et police de proximité

De nombreuses opérations de proximité ont aussi été réalisées par les policiers de la Sûreté du Québec à Sainte-Marie au cours de la dernière semaine.

La coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC), a rencontré les élèves de 2e année de l’école L’Accueil à Scott pour leur parler de prévention face aux inconnus. Elle a également donné l’atelier « Mission Techno » concernant les dangers du Net aux élèves de 6e année de cette même école.

Elle a également rencontré les élèves de 3e année de l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard pour les sensibiliser sur les renseignements à ne pas partager sur Internet et elle a donné un atelier sur la cyber intimidation aux élèves de 5e année de l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar.

Cette même coordonnatrice locale a aussi participé à la table des partenaires qui travaillent avec une clientèle qui souffre de santé mentale du secteur Nouvelle-Beauce et Bellechasse.

De plus, elle a collaboré à la création d’un nouveau formulaire concernant la location de salles par les municipalités. Le formulaire stipulera que la Sûreté du Québec sera mise au courant de leurs événements et fera aussi référence à certains articles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (LIMBA).

Pour finir, notons que l’agent Tommy Lachance de la MRC de la Nouvelle-Beauce a rencontré 15 groupes de secondaire 1, soit environ 450 étudiants, pour diffusion de l’atelier « mission technologique », abordant les dangers sur internent et l’utilisation des réseaux sociaux.

Pneus d'hiver

La Sûreté du Québec rappelle que les pneus d’hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars de chaque année et cela pour tous les véhicules de promenade au Québec. L'organisation encourage alors les citoyens à prévoir l’installation de leurs pneus dès maintenant pour ne pas être pris au dépourvu.