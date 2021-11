Trois personnes interceptées pour conduite avec les capacités affaiblies

La fin de semaine a été occupée pour les policiers de la MRC Beauce-Sartigan avec trois interceptions pour conduite dangereuse.

Le 19 novembre, suite à l’appel d’un citoyen, un homme de 40 ans de Lambton a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il roulait de manière erratique et dangereuse sur le rang 6 à Saint-Benoît-Labre. Il a fourni un échantillon d’haleine de plus de trois fois la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le samedi, vers 11 h 30, un conducteur de Saint-Clotilde a été intercepté à 135 km/h dans une zone de 80 km/h sur le chemin Sacré-Cœur Ouest à Adstock. Le jeune homme, âgé de 22 ans, s’est vu remettre un constat d’infraction de 875 $, ainsi que 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire est suspendu pour une période de 7 jours.

Le 21 novembre, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont arrêté un homme de 20 ans, de Saint-Martin, pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, après que ce dernier ait percuté une glissière sur la route 204, à Saint-Martin. Ce dernier a refusé de subir le test d’alcoolémie ; le dossier sera soumis au DPCP. Son véhicule a été saisi et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.