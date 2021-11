Incendie chez Usinage Xpress: le feu aurait pris naissance dans la chambre à peinture

Voir la galerie de photos

L'incendie qui a ravagé l'entreprise Usinage Xpress ce matin vers 4 h 45 à Saint-Benoît-Labre, se serait déclaré dans la chambre à peinture.

C'est ce qu'a confirmé Michel Boucher, le directeur du Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Benoît-Labre, en entretiens téléphonique avec EnBeauce.com.

Cet événement a nécessité le travail d'environ 40 pompiers des SSI de Saint-Benoît-Labre, de Saint-Éphrem, Saint-Georges, Saint-Honoré-de-Shenley et de Saint-Victor.

La route 271 et la rue Principale qui avaient été fermées une partie de la journée en raison de l'intervention sont finalement ouvertes de nouveau. Cette opération a également engendré une coupure de courant pour 1996 clients du secteur.

Tôt ce matin, alors que l'incendie bâtait son plein, les habitants de quatre résidences ont dû évacuer leur domicile en précaution des risques liés à la fumée et à une possible propagation du feu.

Suite à cet événement, l'entreprise Usinage Xpress qui a été la proie des flammes a publié un message sur sa page Facebook afin de rassurer les citoyens et ses travailleurs. « Aucune perte d’emploi ne sera occasionnée par cet événement. Nous allons tout faire pour reprendre nos activités le plus rapidement possible », peut-on lire.

Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais le bâtiment est en perte totale.

Les derniers intervenants ont quitté les lieux au cours de la dernière heure.

