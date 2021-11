Plusieurs conducteurs arrêtés en état d'ébriété dans les derniers jours

Les policiers de la Sûreté du Québec du Centre de service de Saint-Georges ont interceptés quatre personnes pour conduite avec les capacités affaiblies.

Le 23 novembre, vers 18 h, une automobiliste de 39 ans de Beauceville a été arrêtée après avoir provoqué des collisions matérielles survenues à Saint-Joseph-de-Beauce sur la route 173, ainsi que sur le boulevard Renault à Beauceville. Elle a comparu le lendemain au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce et a été accusée entre autres de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, de refus de se soumettre au test de l’éthylomètre et de délit de fuite.

Le 25 novembre, une femme de 41 ans, de Saint-Georges, s’est endormie sur la route 204 face à la 125e rue. Elle a fait une sortie de route et a été transportée à l’hôpital. La conductrice a subi une prise de sang, car les autorités soupçonnaient un taux d’alcool dans le sang trop élevé.

Le 26 novembre, un homme de 30 ans, de Saint-Éphrem a été arrêté sur la route 271 de la même municipalité. Il a fourni un échantillon d’haleine de plus du double de la limite permise. De plus, une petite quantité de cannabis illégale a été saisie sur lui. Son véhicule a été remisé, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et il fera face à des accusations de possession de cannabis.

Le même jour, vers 18 h, sur la route 112, à l’intersection du Chemin de la mine à Saint-Joseph-de-Coleraine, un homme de 29 ans a fait une sortie de route. Le conducteur de Thetford Mines a échoué les deux tests d’alcoolémie avec des taux de plus du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saison pour 30 jours. Il a été libéré avec une citation à comparaître pour la fin du mois de février 2022.