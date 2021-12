Sortie de route sur la 271: un conducteur blessé sérieusement

Un conducteur a subi de sérieuses blessures après avoir effectué une sortie de route hier soir vers 22 h.

L'homme circulait à bord d'une camionnette sur la 271, à la limite des localités de Sainte-Clotilde et Saint-Éphrem-de-Beauce, lorsqu'il a perdu la maîtrise de son engin pour se retrouver dans le fossé. On ne connaît pas la cause de l'accident.

L'agente Hélène Nepton, du service des communications de la Sûreté du Québec, a confirmé que le conducteur avait subi de sérieuses blessures mais que l'on ne craignait pas pour sa vie. Il a été transporté vers le centre hospitalier de Thetford Mines.

Les SSI d'East Broughton, d'Adstock, de Sainte-Clotilde et de Saint-Éphrem avaient été dépêchés sur les lieux.

Feu à Sainte-Aurélie

Un feu s'est déclaré vers 20 h hier soir à l'entreprise Foresterie DG de Sainte-Aurélie.

L'incendie aurait débuté dans le secteur des bouilloires et le système de gigleur des installations auraient agi rapidement sur l'élément destructeur.

Le SSI de l'endroit, ainsi que les pompiers de Saint-Zacharie et de Saint-Prosper ont été appelés sur les lieux.

Capotage à Beauceville

Par ailleurs, une conductrice a effectué un capotage avec sa voiture sur l 'avenue Lambert à Beauceville, à la limite de Notre-Dame-des-Pins, vers 19 h 30, hier soir.

Malgré le renversement de son véhicule, la jeune femme n'a subi que des égratignures.

L'état de la chaussée, rendue glissante en raison de la pluie et du verglas, serait en cause dans cette sortie de route.

Avec la collaboration du photojournaliste Jessy Pouliot.