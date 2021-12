Plus de 1 000 conducteurs vérifiés et sensibilisés à la conduite avec les capacités affaiblies

Le Centre de service Sainte-Marie, en collaboration avec les contrôleurs routiers du Québec, a procédé à des contrôles routiers visant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et la drogue.

Les opérations se sont déroulées le 2 décembre sur le territoire des MRC de La Nouvelle-Beauce, Montmagny, L’Islet et Bellechasse. Plus de 1000 conducteurs ont été vérifiés et sensibilisés.

Onze tests à l’aide d’appareil de détection approuvé ont été réalisés, 13 constats d’infractions ont été donnés, une suspension de permis de conduire à un véhicule lourd, ainsi que 7 avertissements ont été décernés.

Personne n’a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue.