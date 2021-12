Peu d'accidents malgré la mauvaise météo

Malgré la mauvaise météo qui a débuté cette nuit, il y a eu peu d’accidents importants répertoriés sur le territoire ce matin. On en compterait seulement quatre.

Par contre, la pluie a pris la place de la neige et si la température descend les routes risquent d’être bien glissantes.

Vers 6 h 15, un accident impliquant deux véhicules est survenu à Saint-Côme-Linière. Une personne a été transportée au centre hospitalier de Saint-Georges. On ignore l’état des blessures et la cause de l’événement.

Vers 7 h 30, une voiture a fait une sortie de route à Saint-Benoît-Labre. L’accidenté a été transporté par prévention au centre hospitalier de Saint-Georges.

Ce matin, deux camions ont fait des sorties de route sur la Route 204 entre Saint-Georges et Saint-Martin. La chaussée qui était une vraie patinoire a été un vrai cauchemar pour les camionneurs qui passaient dans le coin. Plusieurs ont dû patienter sur le bord du chemin, le temps des opérations.

Les conditions routières sont loin d’être encore optimales et il est toujours demandé de rester à la maison ou de faire preuve d’une extrême prudence.