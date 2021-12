Un accident sur la route 112 a fait deux morts

Deux hommes sont décédés hier soir suite à une collision impliquant trois véhicules sur la Route 112 à Tring-Jonction, près de l'intersection du rang 3.

C’est ce qu’a confirmé Béatrice Dorsainville du service des communications de la Sûreté du Québec lors d’un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La Sûreté du Québec de la MRC Robert-Cliche a été appelée vers 21 h 15 pour intervenir sur ce tragique événement. « C’est un véhicule qui circulait sur la route 112 qui est entré en collision avec un véhicule qui circulait devant lui. Cela a déporté le premier véhicule dans la voie inverse qui est allée percuter un autre véhicule qui circulait en sens inverse », de préciser Mme Dorsainville.

Les deux personnes décédées sont les deux conducteurs du véhicule qui est entré dans l’arrière du véhicule au début et celui qui se trouvait dans la voiture en sens inverse. Il s’agit d’un homme dans la trentaine et d’un autre dans la quarantaine. Deux autres personnes, celles du véhicule qui s’est fait percuter par l’arrière, ont été légèrement blessées et conduites à l’hôpital par prévention.

La route 112 a été fermée jusqu’à 4h ce matin le temps qu’un enquêteur et un reconstitutionniste se rendent sur place pour analyser la scène.