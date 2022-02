Conduite avec les facultés affaiblies: une femme blessée légèrement

Une femme d’une trentaine d’années a été conduite au centre hospitalier pour y soigner des blessures mineures, à la suite d'une collision entre deux voitures survenue en soirée du 12 février à Saint-Georges, rapporte la Sûreté du Québec dans son bilan hebdomadaire.

Les policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont été appelés à se rendre sur la 14e avenue pour cet accident. Le conducteur de l'autre voiture, âgé de 19 ans de Saint-Zacharie, n’a pas été blessé. Il a toutefois été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les résultats à l’éthylomètre ont révélé des taux d’alcool dans le sang supérieurs à plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour 90 jours. De plus, des constats d’infractions lui ont été remis pour avoir circulé en sens inverse et avoir omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt obligatoire.

Par ailleurs, le 9 février vers 19 h, les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont intercepté un véhicule sur le boulevard Renault de Beauceville et procédé à l’arrestation du conducteur pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme de 58 ans, de Saint-Alfred, a fourni un échantillon d’haleine démontrant un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu sur le champ pour une période de 90 jours et Il a été libéré en attendant la suite des procédures.

Toujours à Beauceville, le 11 février vers 17 h, un véhicule a été intercepté pour un excès de vitesse sur l’avenue Lambert. Le conducteur, un automobiliste de 27 ans de Saint-Georges, a par la suite été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les échantillons d’haleine fournis ont démontré un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu sur le champ pour une période de 90 jours et il a été libéré en attendant la suite des procédures.

Enfin, une enquête est en cours pour un vol de véhicule survenu dans la nuit du 11 au 12 février au rang des Grelots à La Guadeloupe. Il s’agit d’une camionnette de marque Dodge Ram 350, 4x4, de couleur bourgogne.