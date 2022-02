Un feu de résidence et un feu de commerce en Beauce

Les services d'urgences ont été appelés à Saint-Georges ce matin et à La Guadeloupe hier soir pour deux incendies causant des dommages.

C'est au restaurant la Cage aux sports, situé sur la 90e rue à Saint-Georges, que les pompiers de la ville ont dû intervenir ce matin vers 8 h 30. Une explosion a eu lieu au niveau de la chambre électrique de l'entreprise, causant un début d'incendie qui a rapidement été maitrisé.

D'après Frédéric Morin, chef de division aux opérations, l'événement a été causé par des travaux d'excavation qui avait lieu sur place. « On s'est donc assuré de sécuriser le bâtiment pour qu'il n'y ait pas de propagation dans la structure et on a ventilé les lieux. » Le propriétaire devra effectuer des réparations pour remettre l'électricité dans le bâtiment. « Le système électrique est endommagé de façon assez importante, ils n'ont pas d'électricité en ce moment. »



L'assistance d'Hydro-Québec a été nécessaire pour couper le courant et sécuriser l'intervention.

Les pompiers sont restés sur place environ une heure.

Hier soir à La Guadeloupe

Les deux casernes de la Haute-Beauce ont été appelées hier vers 17 h 45 pour un feu de résidence dans la 10e rue Ouest à La Guadeloupe.

Selon les informations transmises par Michaël Busque, directeur de service de sécurité incendie de la Haute-Beauce, l’incendie a causé d’importants dommages. Le rez-de-chaussée de la résidence est brûlé à 100 % et le deuxième étage a été détérioré à cause de la fumée.

L’événement aurait probablement débuté dans la cuisine à cause d’un chaudron d’huile oublié.

Une personne qui se trouvait sur place a été prise en charge par les ambulanciers parce qu’elle a été incommodée par la fumée. Cette personne a aussi été référée à la Croix rouge.

Au total, ce sont 30 pompiers de Courcelles et de La Guadeloupe qui se trouvaient sur place. L’incendie était sous contrôle autour de 19 h et l’intervention s’est terminée vers 20 h 15.

Selon nos informations, deux chiens se trouvaient dans la résidence et l’un d’eux aurait péri.