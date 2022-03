Une roulotte prend feu à Saint-Georges

Aujourd’hui, vers 11 h 23, le Service incendie de Saint-Georges a reçu un appel pour un feu de véhicule récréatif. La fumée et les flammes étaient visibles au 4145 1re Avenue secteur Ouest.

Selon le chef de division des pompiers, Frédéric Morin, c’est que plus tard qu’ils ont reçu l’information que l’incendie se propageait à la résidence, car le véhicule se trouvait à l’arrière. En moins de quatre minutes, une personne est arrivée sur les lieux et a confirmé l’information. Les équipes sont arrivées rapidement sur les lieux et ont réussi à rabaisser les flammes et de limiter la propagation.

Malgré tout, la maison a subi quelques dommages au revêtement extérieur et à la structure du patio à l’arrière. Le vinyle a fondu sous l’effet de la chaleur.

M.Morin explique qu’ils soient arrivés en moins de dix minutes a fait en sorte d’éviter le pire et réduit au minimum les dégâts. Il indique que quelques minutes de plus, et la résidence aurait été incendiée. Tandis que le véhicule récréatif est une perte totale.

La Sûreté du Québec a été appelée sur les lieux pour fermer le temps de l’opération la 1re Avenue. Un total de 18 pompiers étaient sur place.

C’est vers 13 h 30 qu’ils sont retournés vers la caserne après avoir pris le temps de s’assurer de bien éteindre les points chauds de l’incendie. On mentionne que la présence d’un réservoir de propane à l’intérieur du véhicule était aussi préoccupante ajoutant à la tâche.