La rapidité d'intervention des pompiers permet de limiter les dégâts

Le service de sécurité incendie de Saint-Côme-Linière est intervenu sur un feu de véhicule hier soir vers 18 h 30, dans le garage d'une résidence de la route de Saint-Zacharie.

Comme le mentionnait l'appel initial, le véhicule était en flamme à l'intérieur d'un garage. Cependant, grâce à l'intervention rapide des pompiers, les dégâts ont pu être limités à la voiture.

À leur arrivée, ils se sont directement mis à éteindre le feu et ont pu éviter une propagation.

Le chef du service, Jean-François Bolduc, a expliqué que l'incendie a été déclaré suite à des travaux qu'effectuait le propriétaire sur son véhicule. En effet, ce dernier faisait de la soudure pour réparer la carrosserie. Sauf que ça a finalement chauffé et déclaré le feu. De plus, les coussins gonflables se sont ouvert à cause d'une mauvaise manipulation.

Après avoir éteint le gros de l'incendie, les pompiers ont sorti le véhicule du bâtiment pour ne pas causer de dommages à cause de l'eau.

Accident à Saint-Bernard

Les premiers répondants du service de sécurité incendie de Saint-Bernard ont été appelés vers 7 h 30 ce matin, sur le rang Saint-Georges-Ouest pour une sortie de route.

Un véhicule a effectué un capotage à cause de la chaussée glissante. Béatrice Dorsainville, du service des communications de la Sûreté du Québec, confirme que la conductrice a été transportée à l'hôpital pour des blessures mineures.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.