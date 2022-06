Feu de commerce à Saint-Bernard

Vers 11 h, ce matin, la Sûreté du Québec et les paramédicaux ont été appelés pour un face à face entre deux voitures au coin de la 118e Rue et du boulevard Lacroix à Saint-Georges. Selon l’agent de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau, une femme aurait été blessée et transportée pour des blessures mineures au centre hospitalier de ...