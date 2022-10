Un bâtiment agricole incendié à Saint-Lambert-de-Lauzon

Voir la galerie de photos

Plusieurs Services incendie se sont présentés sur la rue des Érables à Saint-Lambert-de-Lauzon afin de combattre un incendie déclaré dans un bâtiment agricole.

Les flammes se sont propagées à la grandeur de l’étable où se trouvaient de nombreuses vaches. À l’arrivée des pompiers, les animaux étaient sur le chemin et non dans le bâtiment. Selon les dernières informations, il n’y a eu aucune perte.

Un total de six travailleurs qui se trouvaient à l’intérieur se sont fait évaluer par les paramédics pour vérifier leur état, mais aucun transport vers un centre hospitalier n’a eu lieu.

On ne connaît pas la cause de l’incendie, mais il ne serait pas d’origine criminelle, mais bien accidentelle. Une enquête sera ouverte après la fin de l’opération. Le bâtiment est une perte totale et il ne reste rien.

Les pompiers de Saint-Lambert-de-Lauzon ont été appuyés par Saint-Isidore, Scott, Saint-Bernard et le coordonnateur de La Nouvelle-Beauce.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.