Un orignal a causé quatre accidents à Saint-Lambert-de-Lauzon

Un orignal qui s'est aventuré sur l'autoroute 73 direction Nord hier soir, vers 19 h 45, dans le secteur de Saint-Lambert-de-Lauzon, a entrainé quatre accidents consécutifs, dont un faisant une blessée grave.

Béatrice Dorsainville, du service des communications de la Sûreté du Québec, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com, a raconté les quatre collisions.

« La première c'est une conductrice de 18 ans qui est entrée en collision avec l'orignal. Elle a traversé le terre-plein central avec son véhicule et s'est ramassée dans les bois. Elle a été blessée gravement et transportée au centre hospitalier, mais on ne craindrait pas pour sa vie. »

Le deuxième véhicule était conduit par un homme qui a lui aussi percuté l'animal. Cependant, il n'a pas été blessé.

Dans le troisième véhicule impliqué se trouvaient une femme et un enfant. Ils ont effectué des tonneaux. Par conséquent, ils ont été transportés à l'hôpital afin de soigner des blessures légères.

Enfin, le quatrième véhicule, il y avait une femme qui n'a pas été blessée. Il s'agit juste de dégâts matériels.

L'autoroute a été fermée en direction Nord jusqu'à 22 h 30 le temps de faire les remorquages et ramasser la carcasse de l'animal.