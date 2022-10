Un conducteur percute deux vaches à Sainte-Marguerite

Ce soir, un conducteur d’une vingtaine d’années de Sainte-Hénédine a subi des blessures graves suite à une collision avec deux vaches qui se trouvaient sur la route 275 à Sainte-Marguerite.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène St-Pierre, après que le jeune homme ait percuté les deux bovins, son véhicule s’est retrouvé dans le fossé.

Les pinces de désincarcération de Sainte-Marie ont été nécessaires afin d’extirper l’homme de sa voiture. Il a fallu que les secouristes le sortent par le toit.

La victime a été immédiatement transportée dans un centre hospitalier ayant des blessures graves, mais l’on ne craint pas pour sa vie

Un enquêteur en collision de la Sûreté du Québec sera dépêché sur les lieux dans le but de comprendre les causes et les circonstances de l’accident. On ignore pour le moment pourquoi les animaux étaient à travers le chemin.

Les vaches sont mortes sous l’impact de la collision et la route 275 est fermée à toute circulation le temps de l’enquête.

L’opération de sauvetage a été faite par le Service incendie de Sainte-Marguerite, les premiers répondants médicaux, le Service incendie de Sainte-Marie, les policiers de la Sûreté du Québec de la Nouvelle-Beauce et les paramédics.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.