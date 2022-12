Les pannes de courant se multiplient en Beauce

En raison de la tempête qui s'installe au Québec depuis ce matin, les coupures de courant se multiplient en Beauce.

Au moment d'écrire ces lignes, voici les secteurs touchés:

- Saint-Côme-Linière

- Saint-Zacharie

- Frampton

Du côté de Saint-Georges, Saint-Benoit-Labre et Lac-Poulin, plus de 2 000 clients sont touchés.

La Sûreté du Québec a été demandée pour ouvrir les stops aux intersections, puisque les lumières ne fonctionnent plus. Il est donc recommandé d'être vigilant.

Sur le site internet d'Hydro-Québec, voici ce qui est mentionné : « La tempête hivernale en cours cause des pannes de courant dans plusieurs régions du Québec. Celles-ci surviennent lorsque la végétation entre en contact avec le réseau à la suite de rafales. En raison des prévisions météorologiques d'aujourd'hui et demain, le nombre de clients en pannes pourrait continuer à augmenter. Les régions de l'Outaouais, des Laurentides et de la Capitale-Nationale sont présentement les plus touchées. Nos équipes travaillent à rétablir le service le plus rapidement possible. »